Trump Habla de Plan Contra las Drogas: “Si México no Hace su Trabajo, lo Haremos Nosotros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que las autoridades de su país iniciaron el combate terrestre contra las drogas, y señaló que si países como México no hacen su trabajo contra el narcotráfico, lo hará la Unión Americana.

"Las drogas que entran por mar han disminuido un 97% y ahora hemos iniciado la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de algunas personas en, digamos, México y otros lugares, pero si no van a hacer el trabajo, nosotros haremos el trabajo", precisó en un evento hoy, 6 de mayo de 2026.

Previamente, el asesor principal de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, dio a conocer que Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo.

Dicho plan prioriza la “neutralización” de amenazas hemisféricas y se centra en paralizar las operaciones de los cárteles.

Según el funcionario, el mandatario estadounidense firmó el documento ayer martes, "guiado por el principio de que Estados Unidos es nuestra patria y debe ser protegida".

"Nuestra nueva estrategia antiterrorista da prioridad en primer lugar a la neutralización ‌de las amenazas terroristas hemisféricas mediante la desarticulación de las ‌operaciones de los cárteles hasta que estos grupos sean ⁠incapaces de introducir sus drogas, a sus miembros y a sus víctimas de la trata en Estados Unidos", enfatizó Gorka.

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Contra los cárteles de las drogas

El zar antiterrorista de la Casa Blanca, que encabezó la nueva estrategia, afirmó que el cambio de prioridades reconoce un cálculo simple: han sido asesinados muchos más estadounidenses por cárteles que introducen drogas ilícitas en comunidades de Estados Unidos que los militares estadounidenses fallecidos en conflictos en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Ya sea estrangulando sus fondos ilícitos, ya sea rastreando sus embarcaciones de droga, no les permitiremos matar a estadounidenses a gran escala", dijo Gorka en una llamada telefónica con periodistas para anunciar la estrategia.

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Neutralizar grupos políticos

Asimismo, detalló que la estrategia también se centrará en identificar y neutralizar lo que él denominó "grupos políticos violentos ‌y ‌seculares cuya ideología es antiestadounidense, radicalmente pro-género o anarquista, como Antifa".

"Utilizaremos todas las herramientas que la Constitución pone a nuestra disposición para localizarlos en nuestro territorio, identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear herramientas policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan mutilar o matar a inocentes", afirmó.

El funcionario además dio a conocer que el próximo viernes, los ‌responsables antiterroristas de EUA se reunirán con socios internacionales para preguntar cómo pueden los aliados intensificar sus esfuerzos para combatir las amenazas terroristas, especialmente las procedentes de Irán y en el estrecho de Ormuz.

Gorka aseveró que la estrategia también se centra en mantener la presión sobre lo que denominó ‌el movimiento yihadista global, incluyendo la "localización y destrucción" de grupos como Al Qaeda.

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Con información de Reuters y AP.

spb