Trump Dice que Iraníes Están Rogando un Acuerdo y les Pide Seriedad Antes de que Sea Muy Tarde.

El presidente Donald Trump dijo que los iraníes ruegan por un acuerdo para finalizar la guerra con Estados Unidos, pese a declaraciones de sus funcionarios sobre que solo revisan las propuestas, por lo que lanzó un nuevo ultimátum: pónganse serios antes de que sea demasiado tarde y no haya marcha atrás.

El mandatario señaló que los negociadores de la república islámica son muy extraños y, aparentemente, niegan las negociaciones en curso, pero señaló que tienen que ceder porque están "militarmente aplastados".

"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños'. Están 'rogándonos' que hagamos un acuerdo, como deberían hacerlo, ya que han sido militarmente aplastados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están 'revisando nuestra propuesta'", publicó en su plataforma de Truth Social.

Trump dijo que si los representantes del régimen teocrático no son congruentes, tomará decisiones drásticas que no reveló.

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"¡¡¡INCORRECTO!!! Será mejor que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ MARCHA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!", advirtió.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró anteriormente que su país estaba facilitando la comunicación extraoficial entre Estados Unidos e Irán

La publicación llega un día después de que Trump insistiera en que un acuerdo está cerca.

Este jueves, volvió a insistir en un pacto, luego de que Estados Unidos presentara un plan de alto el fuego de 15 puntos que Irán rechazó y planteó sus propias condiciones, incluidas la reparación de guerra, garantías de que no habrá nuevos ataques y de que se respetará la soberanía del estrecho de Ormuz.

En tanto, Washington pide que la república islámica no desarrolle armamento nuclear como punto crucial.

'EU no necesita a la OTAN'

Previamente, el presidente afirmó que Estados Unidos "no necesita nada de la OTAN".

"Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán", escribió.

"Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento muy importante de la historia", añadió.

Trump ha venido presionando a sus aliados para que participen en la seguridad del estrecho de Ormuz, cuyo práctico bloqueo por parte de Irán desde que arrancó la guerra el 28 de febrero ha causado graves perturbaciones en el mercado energético mundial.

Los socios europeos se mostraron contrarios a comprometerse en una hipotética misión en el marco de la OTAN, aunque Reino Unido y Francia explorarán con una treintena de países una posible misión de seguridad en la zona.

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Con información de Agencias

ASJ