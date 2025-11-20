¿Trump No Fue Invitado a Funeral de Dick Cheney? Asistieron W. Bush, Biden, y Otros Políticos

Expresidentes, exvicepresidentes, y antiguos rivales políticos se reunieron este jueves 20 de noviembre de 2025, en la Catedral Nacional de Washington en el funeral de Dick Cheney, el influyente y controvertido vicepresidente de George W. Bush.

Trump, quien ha guardado silencio públicamente sobre la muerte de Cheney el 3 de noviembre, no fue invitado al servicio conmemorativo.

Asistieron dos expresidentes: el republicano George W. Bush, quien pronunció un elogio fúnebre del hombre que fue su vicepresidente, y el demócrata Joe Biden, quien alguna vez calificó a Cheney como "el vicepresidente más peligroso que probablemente hemos tenido en la historia de Estados Unidos”.

"Sólido, excepcional y confiable", dijo Bush en el servicio a su vicepresidente, elogiando a un hombre cuyo "talento y moderación" superaban su ego. "Inteligente y refinado, sin pretensiones”.

Cheney el hombre que influyó en el gobierno de Bush

Bush y otros destacaron la discreción de un hombre que, sin embargo, ejerció una gran influencia en el gobierno. Bush dijo:

Quería a alguien con la capacidad de asumir la presidencia sin distraerse con la ambición de alcanzarla

Entre los oradores, Liz Cheney, la hija mayor, solo abordó de forma indirecta lo que equivalía a una disputa entre padre e hija con el presidente, un hombre al que su padre había llamado “cobarde” por intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Habló de la convicción de su padre de que, ante la disyuntiva de defender al país o a un partido político, el país debe ser lo primero. “Los lazos partidistas siempre deben ceder ante el único vínculo que compartimos como estadounidenses”, afirmó.

Liz Cheney es una exmiembro de alto rango de la Cámara de Representantes cuya carrera política republicana se vio truncada por el movimiento MAGA, enfurecido por su investigación sobre los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El jueves, optó por no hablar directamente de Trump.

