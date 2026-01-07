Trump Ordena Retirar a EUA de 66 Organizaciones Internacionales; Rubio Dice que por "Inútiles"

El presidente Donald Trump, firmó este miércoles 7 enero 2026, una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales.

El Memorando ordena a todos los Departamentos y Agencias Ejecutivas que dejen de participar y financiar a 35 organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas (ONU) y 31 entidades de la ONU, las cuales, asegura, operan en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de los Estados Unidos.

Justifica que esta decisión es porque dichas organizaciones "desperdician el dinero de los contribuyentes en agendas ineficaces u hostiles".

Muchos de estos organismos promueven políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fuerza económica de Estados Unidos

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que no seguirán desperdiciando recursos y capital diplomático

Hoy, el presidente Trump anunció que Estados Unidos abandonará 66 organizaciones internacionales antiamericanas, inútiles o derrochadoras.

En tanto, indicó que la revisión de otras organizaciones internacionales continúa.

En el caso de las entidades de las Naciones Unidas, el documento firmado por Trump apunta que "la retirada significa dejar de participar en dichas entidades o de financiarlas en la medida permitida por la ley".

Lista completa de organizaciones que EUA abandona

Organizaciones de las que los Estados Unidos se retirarán . (a) Organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas :

Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7 Consejo del Plan de Colombo Comisión de Cooperación Ambiental; La educación no puede esperar; Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra Amenazas híbridas; Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras; Coalición por la Libertad en Línea; Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia; Foro Mundial contra el Terrorismo; Foro Mundial sobre Expertos en Ciberseguridad; Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo; Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global; Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas; Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales; Comité Consultivo Internacional del Algodón; Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo; Foro Internacional de Energía; Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales; Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho; Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc; Agencia Internacional de Energías Renovables; Alianza Solar Internacional; Organización Internacional de las Maderas Tropicales; Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; Instituto Panamericano de Geografía e Historia; Asociación para la Cooperación Atlántica; Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia; Consejo de Cooperación Regional; Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI; Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania; Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico; y Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU):

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) — Comisión Económica para África; ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe; ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental; Comisión de Derecho Internacional; Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales; Centro de Comercio Internacional; Oficina del Asesor Especial para África; Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados; Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos; Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños; Comisión de Consolidación de la Paz; Fondo para la Consolidación de la Paz; Foro Permanente sobre los Afrodescendientes; Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas; Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia; Energía de las Naciones Unidas; Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones; ONU Océanos; Fondo de Población de las Naciones Unidas; Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas; Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación; Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas; ONU-Agua; y Universidad de las Naciones Unidas.

