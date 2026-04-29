Trump Publica Imagen con Renombre del Estrecho de Ormuz como el "Estrecho de Trump"

Aunque en marzo pasado, Donald Trump, dijo que se equivocó cuando llamó al estrecho de Ormuz como "estrecho de Trump", esta noche, publicó una imagen donde lo renombra con Trump. Fuen en su cuenta de Truth Social, donde publicó la siguiente imagen:

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Presidente de EUA publica imagen con renombre de "Estrecho de Trump"

"Qué error tan terrible": Trump

Por el Estrecho de Ormuz, área controlada por Irán donde hay un conflicto bélico con Estados Unidos desde el 27 de febrero, pasa la quinta parte del crudo del mundo. Trump dijo en marzo durante el FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.

"Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible"

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En ese momento, comparó el cambio de nombre con lo del Golfo de México a "Golfo de América", el cual ocurrió en enero pasado. Incluso el presidente de EUA firmó órdenes ejecutivas para renombrarlo con el argumento de que Estados Unidos posee la mayor parte de la costa.

El estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima de apenas 33 kilómetros, conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, y se encuentra entre las costas del norte de Irán y Omán al sur.

¿Cuánto le ha costado la guerra a EUA?

El Pentágono estima que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos 25 mil millones de dólares, principalmente en municiones, como parte de la Operación 'Furia Épica, según declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.

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