Trump Se Reúne con los Astronautas de la Misión Artemis II de la NASA Luego de Viaje a la Luna

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con los astronautas de la misión Artemis II de la NASA hoy, 29 de abril de 2026, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca; el mandatario señaló que su país podría regresar a la Luna antes de que termine su segundo mandato.

Luego de orbitar la Luna, en una histórica misión, Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se presentaron este miércoles con el presidente Donald Trump.

Durante el encuentro, el presidente de Estados Unidos dijo que los astronautas de la misión Artemis II de la NASA capturaron la atención de todo el mundo con la reciente vuelta a la Luna y subrayó que “se necesitan personas como estas para hacer grande a nuestro país”.

Trump felicitó a los cuatro astronautas de la NASA luego de su viaje a la Luna, después de más de 50 años.

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Estados Unidos podría regresar a la Luna antes de que termine el segundo mandato de Trump

En la reunión, el presidente Trump mencionó que cree que Estados Unidos tiene "buenas posibilidades" de llevar a astronautas a la superficie de la Luna antes de que termine su segundo mandato, a principios de 2029.

Cuestionado sobre el regreso de la NASA a la Luna, Trump respondió que no le gusta afirmarlo con certeza, sin embargo, enfatizó que Estados Unidos tiene buenas posibilidades de volver a hacerlo..

Así fue el histórico lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna

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Con información de N+.

RMT