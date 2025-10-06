Trump y Lula Bajan Tensión Económica: Esto Conversaron Presidentes de Estados Unidos y Brasil

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron esta mañana una conversación telefónica que duró aproximadamente 30 minutos, según informaron ambos mandatarios en sus respectivas cuentas de redes sociales.

Durante el diálogo, los mandatarios recordaron un encuentro previo que mantuvieron en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lula describió ese encuentro como una reunión donde ambos tuvieron buena química.

El presidente brasileño enmarcó esta comunicación directa como una oportunidad para restablecer las relaciones entre ambos países, que han mantenido vínculos diplomáticos durante 201 años. Lula caracterizó a Brasil y Estados Unidos como las dos democracias más grandes de Occidente.

La conversación se centró principalmente en la economía y el comercio bilateral entre ambas naciones. Lula señaló durante la llamada que Brasil es uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos mantiene un superávit comercial en bienes y servicios.

El mandatario brasileño planteó dos solicitudes específicas al presidente estadounidense: retirar el arancel del 40% aplicado sobre productos brasileños y eliminar las medidas restrictivas impuestas contra funcionarios de Brasil. No se informó sobre la respuesta de Trump a estas peticiones durante la llamada.

Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, para continuar las negociaciones con representantes del gobierno brasileño. Por parte de Brasil, participarán en estas conversaciones el vicepresidente Geraldo Alckmin, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira y el ministro de Finanzas, Fernando Haddad.

Durante la llamada telefónica, Lula estuvo acompañado por Alckmin, Vieira, Haddad, el ministro Sidônio Palmeira y el asesor especial Celso Amorim. Trump no especificó quiénes lo acompañaron durante la conversación.

Trump y Lula acuerdan reunirse en persona

Ambos presidentes acordaron reunirse en persona próximamente, aunque no se establecieron fechas específicas. Lula propuso tres posibilidades para estos encuentros: una reunión durante la Cumbre de la ASEAN en Malasia, la participación de Trump en la COP30 que se celebrará en Belém, Brasil, o un viaje del propio Lula a Estados Unidos.

Los mandatarios intercambiaron números de teléfono personales para establecer una línea de comunicación directa entre ambos.

Trump expresó que disfrutó la conversación y manifestó optimismo sobre los resultados de la colaboración entre ambos países.

