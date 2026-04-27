Trump y Melania Piden Despido de Jimmy Kimmel por Monólogo sobre Tiroteo, ¿Qué Dijo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, Melania Trump, exigieron que sea despedido inmediatamente el conductor Jimmy Kimmel, luego de realizar un monólogo que pronunció antes del tiroteo ocurrido el fin de semana cerca de una reunión de periodistas y políticos.

Kimmel afirmó el jueves pasado, en una parodia sobre la próxima cena de corresponsales de la Casa Blanca, que Melania Trump "tenía un brillo como el de una viuda embarazada".

Jimmy Kimmel llamó a Melania Trump "viuda embarazada"; este sketch provocó la ira de los Trump.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel que causó la ira de los Trump?

Jimmy Kimmel llamó a Melania Trump "viuda embarazada" durante un sketch apenas dos días antes del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. La furiosa respuesta de la primera dama ha generado indignación generalizada, y tanto Melania como el presidente Trump exigen que la cadena ABC tome medidas contra el presentador.

Estos fueron los señalamientos de Jimmy Kimmel sobre Melania Trump

Durante el episodio del jueves de “Jimmy Kimmel Live”, el presentador parodió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. En un sketch que presentaba a la primera dama, dijo: “Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda embarazada”. El comentario sarcástico provocó una fuerte reacción después de que la cena real se convirtiera rápidamente en un caos.

Así fue la respuesta de Melania Trump

Melania Trump publicó el lunes una contundente declaración en redes sociales calificando la broma de “odiosa y violenta”. Escribió que el monólogo de Kimmel sobre su familia “no es comedia” y que “sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos”.

La primera dama exigió responsabilidades a la cadena. “Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar el odio”, declaró Melania.

Desafió directamente a la dirección de ABC, preguntando: “¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”. Su declaración representó una de sus críticas públicas más contundentes hasta ahora.

Trump se suma a la indignación

El presidente Donald Trump amplificó la controversia horas después de la declaración de Melania. En una publicación en Truth Social, calificó los comentarios de Kimmel de “totalmente inaceptables” y afirmó que constituían un “llamado a la violencia”. Trump expresó su agradecimiento a quienes se sintieron “indignados” por las palabras del comediante y exigió medidas inmediatas.

“Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca también criticó la broma, calificando esa retórica sobre el presidente, la primera dama y sus seguidores de "completamente desquiciada".

¿Es la primera vez que Jimmy Kimmel tiene problemas con los Trump?

Jimmy Kimmel fue suspendido en septiembre por comentarios controvertidos sobre el asesinato del creador de contenido conservador Charlie Kirk. Dijo que la "pandilla MAGA" estaba intentando "sacar provecho político" del asesinato. Su programa estuvo fuera del aire durante seis días tras la indignación pública y la presión antes de regresar con una disculpa.

Trump añadió que personas como Kimmel no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses.

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Con información de N+

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