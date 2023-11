Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron el PetroBowl Internacional 2023 en San Antonio, Texas.

El certamen sobre la industria petrolera, lo organiza anualmente la Society of Petroleum Engineers.

Noticia relacionada: UNAM Nombra a Leonardo Lomelí Como su Nuevo Rector

Durante el certamen, los universitarios compitieron contra equipos de Uganda, Indonesia, Venezuela, Estados Unidos y Filipinas, a los que superaron.

Video. Sindicato Petrolero Garantiza Derechos Laborales de Trabajadores

Los alumnos Paula Guadalupe Pulido Galicia (capitana), Ulises Avilés Hilario, Daniel Delgado Gómez, Alejandro Gutiérrez Mercado y Brandon Ángeles, todos de la carrera de Ingeniería Petrolera, tuvieron la guía de Fernando Samaniego Verduzco, profesor emérito de dicha Facultad, así como la mentoría de los entrenadores José Organista Jaimes e Ian Nava Hernández, de la generación 2018, y Carlos Estrada Arzate, de la 2019.

¿Cómo fue el concurso petrolero?

La dinámica del concurso consistió en responder una serie de preguntas rápidas, en inglés, enfocadas en temas de la industria petrolera, como geología, geofísica, historia, yacimientos, geopolítica y, recientemente, ciencia de datos, inteligencia artificial, transición energética, así como energías nuevas y renovables, y seguridad. Así lo explicó Paula Guadalupe Pulido Galicia, la capitana del equipo y estudiante del décimo semestre de dicha Ingeniería.

El petróleo ha sido motor de la industrialización. México es un país petrolero y ahora que ocurre la transición energética todos estos temas, sustentabilidad, energías limpias, son muy importantes, porque independientemente de que seamos estudiantes de la carrera, los ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente de estos tópicos

Para Alejandro Gutiérrez el manejo del idioma inglés fue crucial:

Al momento de la competencia puedes estar segurísimo de tu respuesta y si te la dan por equivocada tienes el derecho de apelarla y defenderla. Entonces, la manera en que te comunicas con los jueces es vital para convencerlos

Finalmente, Fernando Samaniego Verduzco, profesor emérito de dicha Facultad, expuso que este concurso es un parámetro para la evaluación de la calidad de los estudios de la carrera de Ingeniería Petrolera.

Esta competencia inició en 2002, pero hasta 2009 fue únicamente cerrada o exclusiva para las universidades estadunidenses. En 2010 se abre y es cuando empezamos a asistir. El desempeño del equipo ha sido siempre ascendente. Con estos jóvenes de licenciatura la agrupación llegó por vez primera al máximo sitio en septiembre de 2018; hemos tenido también dos estudiantes MVP (Most Valuable Players) de la UNAM, de un total otorgado de seis, por lo que estamos muy satisfechos

Un total de 32 universidades se dieron cita para la final, durante la Annual Technical Conference and Exhibition, que se llevó a cabo en San Antonio, Texas. El equipo de la UNAM disputó su primera ronda contra la Mbarara University of Science and Technology de Uganda, y luego contra las universidades de Indonesia y la del Zulia, Venezuela.

La semifinal se disputó con la Universidad de Texas en Austin, para a la postre resultar ganador en el desenlace contra la Universidad de Batangas de Filipinas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI