Gobierno de Estados Unidos Cerrará al No Llegar a Acuerdo en el Congreso

El gobierno de Estados Unidos enfrentará un cierre parcial después de que el Senado no aprobó la legislación necesaria para mantener el financiamiento federal antes de la medianoche del miércoles, fecha límite establecida para evitar la paralización.

La Casa Blanca responsabilizó a los demócratas del Senado por la situación. A través de sus redes sociales oficiales, la administración señaló que los demócratas del Senado votaron para enviar al gobierno a un cierre.

El vicepresidente JD Vance había advertido el lunes que el gobierno se dirigía hacia un cierre. Una reunión celebrada en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y los cuatro líderes del Congreso no produjo avances para evitar la paralización.

La falta de acuerdo provocará que 438 agencias gubernamentales suspendan operaciones consideradas no esenciales a partir de las 00:01 horas del miércoles. Este cierre representará el primero en casi siete años para el gobierno estadounidense.

Los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso, no alcanzaron los 60 votos necesarios en el Senado para aprobar el proyecto de ley de gastos. Ambos partidos se atribuyeron mutuamente la responsabilidad del fracaso en las negociaciones.

El punto central del desacuerdo se ubicó en temas de atención médica. Los demócratas rechazaron respaldar la propuesta republicana argumentando que dificultaría el acceso de los ciudadanos a servicios de salud. La oposición condicionó su apoyo a la extensión de créditos fiscales que reducen el costo del seguro médico para millones de estadounidenses y la reversión de los recortes al programa Medicaid implementados por la administración Trump.

El Congreso estadounidense debía asignar fondos a las agencias gubernamentales antes del 1 de octubre, inicio del año fiscal federal. El fracaso en cumplir este plazo obligará a las agencias a detener todo trabajo no clasificado como esencial.

El último cierre del gobierno federal ocurrió a finales de 2018, durante el primer mandato de Trump. La administración actual había manifestado disposición para mantener cerrados sectores importantes del gobierno durante un período prolongado. Funcionarios habían indicado que el cierre podría utilizarse para identificar trabajadores no esenciales que enfrentarían potenciales despidos permanentes.

