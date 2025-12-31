Vetan Mali y Burkina Faso Entrada de Estadounidenses en Respuesta por Medida Similar de EUA

Este martes Mali y Burkina Faso anunciaron que no admitirán ciudadanos estadounidenses en sus países en respuesta por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no permitir la entrada de ciudadanos de esos países a Estados Unidos.

Estos anuncios de las naciones africanas, hechos en declaraciones por separado por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, marcan el último giro en la relación entre los gobiernos militares de África y Estados Unidos.

Restricción de Estados Unidos

Trump incrementó el 16 de diciembre el número de países cuyos ciudadanos no admite, y que incluye a Mali, Burkina Faso y Níger.

En un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Mali indicó:

De conformidad con el principio de reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa a la comunidad nacional e internacional que, con efecto inmediato, el gobierno de la República de Mali aplicará las mismas condiciones y requisitos a los ciudadanos estadounidenses que los impuestos a los ciudadanos malienses

En otro comunicado el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, menciona razones similares para no admitir a ciudadanos estadounidenses en ese país.

Como una de las razones para vetar a los ciudadanos de esos países, la Casa Blanca señaló los constantes ataques de grupos armados.

Con información de AP

LECQ