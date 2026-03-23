Video | Momento de Fatal Accidente de Avión en Aeropuerto LaGuardia que Dejó 2 Muertos

Un fatal accidente aéreo se registró en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos, con saldo de dos personas muertas; aquí te mostramos el video del momento del impacto de un avión de Air Canada.

¿Qué pasó en el aeropuerto LaGuardia?

La noche del domingo, 22 de marzo de 2026, un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos en una de las pistas del aeropuerto LaGuardia.

Por el accidente, el piloto y el copiloto del avión de Air Canada murieron.

Este lunes, Air Canada lamentó el fallecimiento de las dos personas y expresó su consternación por el accidente.

La compañía señaló que el avión, un Mitsubishi CRJ-900 operado por su filial Jazz Aviation y en el que viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, "se vio implicado en un accidente al aterrizar en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia”.

Por al accidente, el aeropuerto LaGuardia fue cerrado y el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ‌declaró que operará con ⁠capacidad reducida por "algún tiempo".

En tanto, un controlador aéreo admitió haber “metido la pata” minutos después de la colisión entre el avión y el camión de bomberos.

"Estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata", afirmó mediante una conversación en radio, 20 minutos después del choque.

Video: Tragedia en Nueva York: Cronología del Choque de un Avión de Air Canada en el Aeropuerto de LaGuardia

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Video del momento del fatal accidente

Horas después del accidente, se dio a conocer un video en el que se observa el momento en que el avión de Air Canada chocó contra el camión de bomberos, alrededor de las 23:30 horas del domingo, en la pista 4 del aeropuerto LaGuardia.

El vuelo AC8646 había partido del aeropuerto de Montreal, en Canadá.

Video: Momento Exacto del Choque de Avión de Air Canadá con Camión de Bomberos en Nueva York

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Con información de N+.

RMT