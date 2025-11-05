Cierre de Gobierno Obliga a Reducir Vuelos en los Principales Aeropuertos de EUA

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció una reducción del 10% en la capacidad de vuelos programados en 40 ubicaciones del país donde se registra mayor presión operativa. La medida responde a problemas de fatiga detectados en controladores de tráfico aéreo durante el actual cierre gubernamental.

Duffy detalló que los controladores han dejado de recibir dos pagos consecutivos debido al cierre presupuestario. El primer cheque sin pago llegó en octubre, y mañana recibirán notificación de que el segundo también será cero, completando un mes sin salario para el personal encargado de la seguridad del espacio aéreo.

El administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford, explicó que los datos muestran indicadores tempranos de fatiga entre los controladores. Los reportes voluntarios de seguridad presentados por pilotos de transporte aéreo comercial han permitido identificar estas señales de alerta antes de que se manifiesten problemas de seguridad mayores.

La reducción del 10% se implementará en las 40 ubicaciones específicas donde la FAA detecta mayor presión sobre el personal. Bedford anunció que se reunirían esa tarde con la comunidad de aerolíneas para coordinar la implementación de manera organizada, considerando que algunas aerolíneas operan menos de un servicio diario en ciertas rutas.

El secretario Duffy anticipó que la medida provocará más cancelaciones de vuelos, aunque trabajarán con las aerolíneas para minimizar las disrupciones. Señaló que la prioridad de su departamento es garantizar la seguridad de los pasajeros, por encima de evitar retrasos o cancelaciones.

Bedford calificó la situación como sin precedentes en sus 35 años de historia en el sector de aviación. Enfatizó que se trata de una medida proactiva para prevenir el deterioro de las condiciones operativas, y no una respuesta a un problema de seguridad ya manifestado.

El administrador de la FAA aseguró que el sistema aéreo es extremadamente seguro en el momento actual y continuará siéndolo. La decisión de reducir vuelos busca mantener ese nivel de seguridad mientras persista el cierre gubernamental que ha dejado sin pago a los controladores aéreos.

La Administración Federal de Aviación reportó un incremento del 20% en controladores graduados de su Academia durante el año en curso. Sin embargo, el cierre gubernamental afecta los esfuerzos por reducir la escasez de 2,000 controladores que enfrenta el sistema. La agencia también ofreció un bono del 20% a controladores en edad de jubilación para mantener la plantilla operativa.

Duffy reiteró que monitorean la situación de forma horaria, analizando todas las métricas utilizadas para vigilar el sistema. Los datos recopilados han permitido identificar problemas de fatiga que requieren acción inmediata para prevenir riesgos en la operación del espacio aéreo nacional.

