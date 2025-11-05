Secretario de Seguridad de Uruapan Descarta que Policías Municipales Estén Ligados al Caso Manzo

El secretario de Seguridad de Uruapan, Francisco Javier Nieto Osorio, mencionó este miércoles 5 de noviembre de 2025 que no hay indicios de que policías municipales estén implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

El funcionario encargado de la seguridad de Uruapan reveló que el edil Carlos Manzo no quería elementos de la Guardia Civil como parte de su círculo de seguridad personal.

Él no quería gente de la Guardia Civil cerca de él

Dichas declaraciones las realizó al llegar al Congreso de Michoacán, previo a la toma de protesta de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como alcaldesa de Uruapan.

