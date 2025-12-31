Zohran Mamdani: Juramentará como Alcalde de NY sobre un Corán y una Antigua Estación del Metro

El político Zohran Mamdani se convertirá en alcalde de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos a medida que avanza el año 2026, pero las celebraciones se extenderán hasta Año Nuevo.

El equipo del demócrata planea dos ceremonias de juramentación separadas para el jueves 1 de enero 2025: una pequeña y privada con su familia en una antigua estación de metro alrededor de la medianoche, seguida de un gran evento por la tarde que incluirá una fiesta popular frente al Ayuntamiento.

Así será la juramentación de Zohran Mamdani

El próximo alcalde Zohran Mamdani tomará su juramento al cargo sobre un Corán de siglos de antigüedad, marcando la primera vez que un alcalde de la ciudad de Nueva York utiliza el texto sagrado del islam para ser investido.

Cuando el demócrata de 34 años se convierta en alcalde poco después de la medianoche en una estación de metro cerrada desde hace mucho tiempo bajo el Ayuntamiento, será la primera persona musulmana, la primera persona de origen surasiático, la primera persona nacida en África en ocupar ese cargo y la primera persona joven en asumir en más de un siglo.

Con información de N+

HVI

