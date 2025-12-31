Cambian Horario de Cierre del Metro Hoy 31 de Diciembre por Concierto de Fin de Año en CDMX

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, informó que se cambiará el horario de cierre hoy 31 de diciembre de 2025 por el concierto de fin de año por instrucciones de la jefa de gobierno Clara Brugada.

Debido a las celebraciones de Año Nuevo 2026 que se realizarán en el Paseo de la Reforma se decidió ampliar el horario de servicio para que las personas puedan trasladarse y lleguen con bien a sus destinos.

Si tienes el plan de acudir al evento de fin de año en CDMX, en notas previas ya te contamos a qué hora inicia el concierto, qué artistas tocarán en el Ángel de la Independencia y las alternativas viales por las calles cerradas en Reforma.

¿A qué hora cierra el Metro hoy 31 de diciembre?

El Metro CDMX ofrecerá servicio hasta la 1:00 de la mañana de este 1 de enero de 2026 solo en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 por el concierto en Reforma de fin de año, llamada La Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo.

Cabe señalar que en el resto de las líneas del Metro, es decir en la 4, 5, 6, 7, A, B y 12, el horario de cierre es a las 11 de la noche de este 31 de diciembre, siendo la última salida de los trenes a las 10:30 pm, por lo que se recomienda a los usuarios considerar estos cambios.

Horario del Metro mañana 1 de enero 2026

En el primer día del Año Nuevo 2026, el Metro CDMX aplicará su horario especial al tratarse de un día festivo oficial, por lo que recorrerá su hora de apertura que habitualmente es a las 5 de la mañana. Así será el servicio este jueves 1 de enero 2026:

Abre a las 7 am

Cierra a las 00:00 horas, del día siguiente

Como ya es una tradición, este jueves en todo el horario de servicio aplica el programa "Tu bici viaja en Metro", por lo que podrás ingresar con tu bicicleta en el primer y último vagón de los trenes, evitando obstruir el paso en las puertas de los convoyes.

