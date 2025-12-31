Evita Calles Cerradas por Fiesta Electrónica en CDMX, donde Estará MGMT: Alternativas Viales

La Ciudad de México (CDMX) se alista para la que ha llamado la fiesta de música electrónica más grande del mundo, que entre otros artistas contará con los estadounidenses MGMT, para despedir al 2025 y celebrar la llegada del Año Nuevo 2026, por ello si vas a este evento o necesitas circular por la zona te decimos cómo evitar las calles y avenidas cerradas.

En la fiesta electrónica en CDMX se presentarán ocho artistas de cinco países, que por supuesto incluye representantes de México.

MGMT, DJ Set de Estados Unidos.

Arca, DJ Set de Venezuela.

Ramiro Puente, de México.

Vel, de Francia y Marruecos.

Jehnny Beth, de Francia.

3Ballmty, de México.

Mariana Bo, de México.

Kavinsky-live, de Francia.

2 días para el show más grande de mi carrera 🤯🤯🤯 cierre de año en el Ángel de Independencia, CDMX! 🇲🇽 se esperan más de 1M de personas. — Mariana BO (@djmarianabo) December 30, 2025

Calles cerradas por fiesta electrónica en Reforma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que aplicó un operativo especial de vigilancia por la fiesta electrónica más grande del mundo que se llevará a cabo en Paseo de la Reforma.

En un comunicado, informó que se "implementará un dispositivo de seguridad y vialidad con el objetivo de salvaguardar la integridad tanto física como patrimonial de los asistentes a la celebración de la Fiesta de Año Nuevo 2026", además, tendrá un dispositivo vial para desviar a quienes circulen por la zona y eviten las calles cerradas.

La fiesta de música electrónica se llevará a cabo hoy 31 de diciembre de 2025, en la Glorieta del Ángel de la Independencia, en avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El concierto con los ocho artistas internacionales invitados para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 comienza a partir de las 18:00 de este miércoles y concluirá alrededor de las 02:00 horas del 01 de enero , por lo que se encontrarán cerrados los carriles centrales de Paseo de la Reforma.

Dispositivo de seguridad y vialidad:

Mil 360 efectivos policiales.

288 vehículos oficiales.

15 motocicletas.

Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Un dron de la Unidad de Inteligencia Aérea “Águila”, de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Los tramos cerrados sobre Paseo de la Reforma son desde la Fuente de la Diana Cazadora, la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta del Ahuehuete.

Salgo de una larga jornada de evaluación de los sectores de Cuauhtémoc y me encuentro con el Zócalo lleno, vivo, latiendo. Hace frío, sí, pero el calor humano lo llena todo, familias, jóvenes, sonrisas, abrazos, ganas de encontrarnos.



Mañana nos volvemos a ver en Paseo de la… pic.twitter.com/QtgxXUGeIa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 31, 2025

Alternativas viales por la fiesta electrónica en CDMX

Autoridades de la CDMX dieron detalles de las vialidades que se pueden utilizar como alternativas ante el evento en Paseo de la Reforma, que se convertirá en la fiesta electrónica más grande.

Alternativas viales:

Al Norte: Circuito Interior, Lieja, avenida de los Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas.

Al Sur: Circuito Interior, Eje 3 Poniente Río Misisipi, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

Al Oriente: Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec, Circuito Interior, Rivera de San Cosme.

Al Poniente: Eje 2 Norte Manuel González, avenida Chapultepec y Antonio Caso.

