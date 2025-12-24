Cambia Hora de la Misa del Gallo: Novedades en la Primera Navidad del Papa León XIV

El papa León XIV celebrará su primera Navidad como sumo pontífice, por lo que hoy 24 de diciembre de 2025 encabezará uno de los eventos de mayor relevancia para la Iglesia Católica: La Misa del Gallo; sin embargo, realizó algunos cambios para las celebraciones de este día.

El 8 de mayo de 2025, Robert Francis Prevost fue electo como el papa León XIV, para dirigir a la Iglesia Católica en el mundo.

El 9 de mayo de 2025, el papa León XIV, en la Capilla Sixtina, presidió como pontífice su primera Celebración Eucarística.

¿A qué hora será la Misa del Gallo 2025?

De acuerdo con información difundida por el medio especializado Vatican News, la Misa del Gallo 2025 modificó su horario y, además, el papa León XIV hizo cambios en las celebraciones por Navidad.

Hasta el año pasado, cuando el papa Francisco era el encargado de dirigir la Misa del Gallo, la celebración litúrgica se celebraba tradicionalmente a las 19:00 horas, tiempo del Vaticano.

Sin embargo, a partir de este año, cuando el papa León XIV celebra su primera Navidad como sumo pontífice, la Santa Misa de Nochebuena, conocida como la Misa del Gallo 2025, retomará su horario original, que había sido a las 22:00 horas local, en la Basílica de San Pedro.

En México, la Misa del Gallo 2025, encabezada por León XIV, podrá verse a las 15:00 horas, debido a la diferencia de horario.

Novedades en la primera Navidad del papa León XIV

Además del cambio de horario de la Misa del Gallo 2025, el papa León XIV dispuso de otras novedades en esta su primera Navidad al frente del Vaticano.

Jueves 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor, el Papa celebrará en la Basílica de San Pedro, a las 10.00 horas, la Santa Misa del Día de Navidad.

Jueves 25 de diciembre a las 12:00 horas, desde el Balcón Central de la Basílica de San Pedro, el papa impartirá la Bendición "Urbi et Orbi".

Cabe destacar que la Santa Misa del Día de Navidad no se celebraba desde 1994.

