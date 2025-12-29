Alud Mata a Tres Esquiadores en Montes Pirineos: Video del Operativo de Búsqueda en la Nieve

Este lunes 29 de diciembre de 2025, tres esquiadores murieron a causa de un alud en los Montes Pirineos de España, mientras que una tercera persona fue rescatada con hipotermia leve luego de ser alcanzada por la avalancha.

De acuerdo con autoridades regionales, el desprendimiento de nieve ocurrió en la zona del pico Tablato, del municipio de Panticosa, provincia de Huesca (noroeste), en una área donde se practica esquí de fondo.

En esa zona, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores que procedían de la región del País Vasco (norte).

Noticia relacionada: Avalancha Provoca Tragedia en el Himalaya: Reportan Muertos y Desaparecidos.

Tres personas fallecidas por el alud

De manera inicial, se informó que el percance dejó dos muertos y un desaparecido, pero más tarde los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil rescataron el cuerpo de la persona desaparecida.

Al sitio se trasladaron especialistas de rescate en montaña con el apoyo de dos helicópteros.

Noticia relacionada: Pánico en la Montaña: Video del Momento Exacto en que Avalancha Arrasa con Motos de Nieve.

#RescatesGC | Imágenes del dispositivo de búsqueda de las personas sorprendidas por un alud cuando realizaban esquí de #montaña en la cara oeste del Pico Tablato, Balneario de Panticosa, #Huesca.



▶️ 2 hombres y una mujer han fallecido y otra mujer ha resultado herida leve. Otras… pic.twitter.com/VxL4AdAOot — Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2025

Esquiadores fueron arrastrados por la nieve

El director general de Interior del Gobierno regional de Aragón, Miguel Ángel Clavero, informó de que la nieve no había sepultado a los montañeros, a excepción de uno que había sido localizado semienterrado.

En declaraciones a los medios de comunicación, agregó que todos presentaban lesiones por los golpes sufridos durante el arrastre.

El lugar de la avalancha es muy frecuentado por los aficionados al esquí de montaña, pues tiene una pendiente de mil metros de desnivel.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en esta zona la situación de riesgo de aludes en un nivel dos de cinco.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb