Este viernes el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó que se reunirá próximamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, como parte de los esfuerzos para finalizar el conflicto con Rusia.

En sus redes sociales el mandatario ucraniano dijo:

Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo

Plan de 20 puntos

Este anuncio se da después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Ucrania y Estados Unidos diera como resultado un plan de 20 puntos para terminar la guerra, que fue enviado a Rusia.

Esta nueva versión de la propuesta asistida por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN, de acuerdo con lo que adelantó a la prensa esta semana Zelenski

Sin embargo, es poco probable que Moscú abandone sus exigencias territoriales, que incluyen la de que Ucrania se retire completamente de la región oriental del Donbás.

Rusia ha dicho que está "formulando su posición" y se negó a mencionar los detalles del último plan.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo el jueves que los avances para finalizar el conflicto eran "lentos pero constantes".

Con información de AFP

