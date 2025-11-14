Rusia Lanza 430 Drones y 18 Misiles contra Kiev: Hay 4 Muertos y Daños a Redes de Calefacción

Cuatro personas muertas, 24 heridas y afectaciones a secciones de las redes de calefacción en Kiev fue el saldo de un ataque masivo por parte de las fuerzas militares rusas.

La ofensiva afectó a la mayoría de los distritos de la capital ucraniana, informaron las autoridades de ese país, mientras que Rusia señaló que en respuesta fueron lanzados 200 drones contra su territorio.

"Cuatro personas han muerto (...) se usaron alrededor de 430 drones y 18 misiles", dijo Zelenski, que acusó a Rusia de un "ataque deliberadamente calculado destinado a causar el máximo daño a las personas y a la infraestructura civil".

Este ataque forma parte de la ofensiva a gran escala que ha mandado Rusia en los últimos meses sobre Kiev, en una guerra que ocurrió a partir de la invasión lanzada por Moscú, en 2022.

El Kremlin se está enfocando principalmente en instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

"Los rusos están atacando edificios residenciales. Hay muchos edificios altos dañados en toda Kiev, casi en todos los distritos", dijo el viernes el jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkatchenko.

Las víctimas del ataque masivo

La Policía de Kiev informó que las víctimas por el operativo de la madrugada de este viernes en la capital fueron: una anciana, quien murió, y 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 10 años.

Además, se reportó que una treintena de edificios residenciales resultaron dañados por los ataques con misiles y drones.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, dijo que se trató de un ataque masivo enemigo, por lo que las fuerzas de defensa aérea tuvieron que ser activadas.

Agregó que algunas secciones de las redes de calefacción resultaron dañadas y algunos edificios se quedaron sin el suministro de este servicio, en el distrito de Desnianski.

También se produjeron incendios en varios barrios tras los ataques y se prevén cortes de agua y electricidad, señaló el alcalde.

Este ataque contra los servicios básicos de la capital se vuelven especialmente importantes a pocas semanas de que comiencen a caer las temperaturas en esa parte de Europa.

Con información de AFP

