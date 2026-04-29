Ataque “Terrorista” en Londres Hoy: Hay Un Detenido por Acuchillar a Dos Judíos

Las autoridades de Londres declararon hoy, 29 de abril de 2026, como ataque "terrorista" la agresión de un hombre, quien acuchilló a dos judíos; el responsable fue detenido en el lugar de los hechos.

El incidente ocurrió en la zona de Golders Green, donde testigos reportaron que un individuo armado con un cuchillo atacó a transeúntes. La Metropolitan Police Service (Met) desplegó un operativo luego de recibir los reportes.

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Al sitio acudieron múltiples unidades de emergencia, incluyendo ambulancias y un helicóptero policial. El sospechoso fue neutralizado por los agentes, quienes utilizaron una pistola taser para detenerlo.

De acuerdo con la organización comunitaria Shomrim, el agresor fue visto corriendo por Golders Green Road intentando apuñalar a personas judías, lo que generó una rápida respuesta de voluntarios y autoridades.

Autoridades lo clasifican como terrorismo

La policía metropolitana confirmó que el ataque es tratado como un incidente terrorista, en el contexto de una serie de agresiones recientes contra la comunidad judía en la capital británica.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, condenó el hecho y lo calificó como "atroz", además de reconocer la rápida intervención de los servicios de emergencia y organizaciones comunitarias como Shomrim y Hatzola.

Asimismo, subrayó la necesidad de enfrentar este tipo de delitos, ante el incremento de actos antisemitas registrados en las últimas semanas.

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