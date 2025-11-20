Video | Dos Trenes Chocan en República Checa: Se Reportan Al Menos 57 Heridos
El incidente se produjo la mañana de este jueves entre las localidades de Sliv y Divcice, sin que hasta el momento se hayan informado las causas del siniestro
Al menos 57 personas resultaron lesionadas tras la colisión de dos trenes en el sur de la República Checa, informaron los cuerpos de emergencias a medios locales y a través de redes sociales.
Los hechos ocurrieron entre las localidades de Sliv y Divcice, alrededor de las 6:00 horas (local), cuando un tren rápido colisionó contra otro.
El vocero del Hospital de Ceske Budejovice, al sur de Bohemia, informó que cinco de las víctimas están en estado grave y por ello fueron trasladados a esa institución.
El resto de los heridos sufrieron lesiones leves y fueron atendidos por los servicios de emergencia en el lugar del accidente.
Realizan exámenes a conductores
Por su parte, las autoridades han realizado exámenes de alcoholemia a los conductores de ambos trenes, mismos que salieron negativos.
De acuerdo con el medio Zdopravy, que se dedica a informar sobre el transporte, es probable que uno de los trenes, que unía la ciudad de Plzen y Ceske, "se saltó el semáforo que prohibía el tráfico".
El tránsito entre estas dos localidades quedó suspendido y se espera que se reanude el servicio hasta ya entrada la tarde en República Checa.
Con información de EFE y AP
ICM