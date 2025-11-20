Video | Dos Trenes Chocan en República Checa: Se Reportan Al Menos 57 Heridos

Al menos 57 personas resultaron lesionadas tras la colisión de dos trenes en el sur de la República Checa, informaron los cuerpos de emergencias a medios locales y a través de redes sociales.

Los hechos ocurrieron entre las localidades de Sliv y Divcice, alrededor de las 6:00 horas (local), cuando un tren rápido colisionó contra otro.

El vocero del Hospital de Ceske Budejovice, al sur de Bohemia, informó que cinco de las víctimas están en estado grave y por ello fueron trasladados a esa institución.

El resto de los heridos sufrieron lesiones leves y fueron atendidos por los servicios de emergencia en el lugar del accidente.

Realizan exámenes a conductores

Por su parte, las autoridades han realizado exámenes de alcoholemia a los conductores de ambos trenes, mismos que salieron negativos.

De acuerdo con el medio Zdopravy, que se dedica a informar sobre el transporte, es probable que uno de los trenes, que unía la ciudad de Plzen y Ceske, "se saltó el semáforo que prohibía el tráfico".

El tránsito entre estas dos localidades quedó suspendido y se espera que se reanude el servicio hasta ya entrada la tarde en República Checa.

