Condenan a Ciberacosadores por Afirmar Falsamente que Brigitte Macron Nació Hombre.

La justicia condenó este lunes a nueve personas a hasta seis meses de prisión firme por acosar en las redes sociales a Brigitte Macron, esposa del presidente francés y blanco de rumores que recorrieron el mundo afirmando que era un hombre.

Emmanuel Macron, de 48 años, y su esposa, de 72 años, se conocieron cuando ella enseñaba teatro en su liceo y, en los últimos años, han decidido combatir por la vía judicial en Francia y Estados Unidos los bulos respecto a su relación.

El último caso en Francia remonta a 2024, cuando Brigitte Macron denunció ante la justicia que los rumores sobre su presunta transexualidad afectaron a su entorno y a ella misma, y explicó que sus nietos escucharon que "su abuela es un hombre".

Un tribunal de París condenó a ocho personas a penas de entre 4 y 8 meses de prisión con suspensión de pena por su "voluntad de perjudicar a la denunciante" en términos "denigrantes" sobre su sexo y su "presunta pederastia", dijo su presidente, Thierry Donnard.

Un noveno acusado, ausente de la audiencia, fue condenado a seis meses de prisión firme. Y al último de las 10 personas juzgadas se le impuso el seguimiento de un curso de prevención contra el odio en línea.

Las informaciones falsas comenzaron con la elección de Macron en 2017 y se volvieron virales, especialmente en Estados Unidos de la mano de la podcaster de extrema derecha Candace Owens, cercana al movimiento trumpista MAGA.

"Yo, yo lucho constantemente. Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso. Pero si no (...) doy el ejemplo, va a ser difícil", señaló el domingo Brigitte Macron.

Los condenados también tienen prohibido usar las redes sociales durante seis meses.

El cuestionamiento del sexo biológico de esposas de mandatarios o de ex primeras ministras es una táctica de desinformación usada habitualmente en las redes sociales para desgastar liderazgos políticos.

La ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama o Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, han sido blancos de este tipo de rumores.

Con información de AFP

