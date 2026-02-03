Confirman Filtración de Nobel a María Corina Machado; Su Nombre Se Disparó en Casas de Apuestas

El Instituto Nobel Noruego confirmó que la noticia de la entrega del Premio de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal, pero no pudo determinar cómo ocurrió.

Noticia relacionada: Trump Confirma que María Corina Machado le Obsequió su Medalla del Premio Nobel de la Paz

Horas antes del anuncio, el 10 de diciembre, el nombre de la sudamericana se disparó en los pronósticos de las casas de apuestas, lo que desató la sospecha en el instituto, por lo que abrió una investigación.

Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal

Según un comunicado enviado a la agencia EFE, no se ha podido establecer quién adquirió la información, luego de hacer revisiones tanto físicas como en el dominio digital.

Debilidades en el sistema

El instituto detectó debilidades en sus sistemas de información y señaló que el Nobel de la Paz "siempre ha atraído gran interés internacional, también de actores cuyos motivos no son benévolos".

Video relacionado: La Travesía de María Corina Machado, Nobel de la Paz, para Llegar a Oslo

Por esta razón, tomó una serie de medidas para reforzar la protección de la información contra amenazas externas y que se haya revisado la infraestructura digital.

Muchas fueron planeadas antes de la filtración de información del año pasado, pero no implementadas

Kristian Berg Harpviken, director del instituto, descartó previamente que la filtración hubiera sido desde dentro de la organización.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM