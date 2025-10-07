Derrumbe en Madrid Hoy Deja Heridos: Testigos Narran Momento del Colapso de Edificio

Este martes, 7 de octubre de 2025, un edificio de 5 niveles en obras en el centro de Madrid se derrumbó parcialmente; testigos narraron el momento del colapso.

Hasta el lugar del suceso, la calle Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España, se desplazaron bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.

Los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos después del derrumbe parcial del edificio en el centro de Madrid, un suceso que deja por el momento tres heridos, uno de ellos grave.

La Policía Municipal investiga el siniestro, ocurrido pasado el mediodía, como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas.

Testigos narran momento del colapso del edificio

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres han sido rescatados, dijeron fuentes policiales.

Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon que escucharon un "estruendo" y que empezó a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Un edificio se derrumbó en el centro de Madrid, España; los servicios de emergencia acordonaron la zona y laboran en el lugar.



Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar a los desaparecidos, mientras que los otros tres obreros rescatados fueron atendidos por los servicios médicos, que trasladaron a un hospital al herido grave, por una fractura de pierna.

El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 horas (local) y sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.

La calle de las Hileras se llenó en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial, curiosos que intentaban entender qué ocurría y gente que no pudo acceder a los restaurantes donde tenían reserva.

Con información de N+ y EFE.

