Dinamarca Está Abierta a un Diálogo sobre Groenlandia que Respete su "Integridad Territorial"

Este jueves la primera ministra Mette Frederiksen, indicó que Dinamarca desea "un diálogo constructivo con sus aliados" sobre su territorio autónomo Groenlandia y la seguridad del Ártico, pero que respete su "integridad territorial".

Este llamado de la líder danesa se da después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en el Foro Económico Mundial en Davos un "marco" de acuerdo con el secretario general de la OTAN respecto al rol de Washington en la isla.

En un comunicado, Frederiksen precisó:

Podemos negociar todos los aspectos políticos: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Me han informado de que no ha sido así

Recalcó la primera ministra que durante el proceso de debate ha "coordinado sus esfuerzos" con el gobierno de Groenlandia, que ha rechazado contundentemente cualquier dominio por parte de Estados Unidos.

Hemos mantenido un estrecho diálogo con la OTAN y yo misma he hablado regularmente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, especialmente antes y después de su reunión con el presidente Trump en Davos

"El Reino de Dinamarca desea mantener un diálogo constructivo con sus aliados sobre las formas de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida la Cúpula Dorada estadounidense, siempre que se respete nuestra integridad territorial", aseguró.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Groenlandia es "vital" para la seguridad de su país y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en la región.

El miércoles, después de anunciar el "marco para un futuro acuerdo" sobre la isla, retiró también sus amenazas militares y arancelarias contra varios países europeos opuestos a su plan.

Con información de AFP

