Banksy, Antes de Navidad 2025: Aparecen Nuevos Graffitis

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, se dio a conocer que Banksy plasmó una nueva obra, previo a la Navidad. Te decimos todo lo que se sabe sobre los dos nuevos graffitis idénticos del artista callejero en Londres.

El artista, cuya identidad se mantiene en secreto, es conocido por reivindicar mediante su arte callejero cuestiones sociales, políticas y medioambientales en distintas partes del mundo.

Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre, Banksy dejó una de sus obras en las paredes exteriores del Tribunal Superior de Londres (Royal Courts of Justice, por sus siglas en inglés), sin embargo, fue borrada por las autoridades muy poco después.

Aquel mural mostraba a un juez, con peluca y toga, golpeando con un mazo a una persona que sostenía una pancarta manchada de sangre, interpretada como crítica a la represión de la libertad de expresión.

Noticia relacionada: Así Es el Nuevo Mural de Banksy: Artista Callejero Hace Crítica, en Calles de Londres

Nuevos Graffitis de Banksy

A solo tres días de la Navidad, Banksy confirmó, a través de sus redes sociales, que la obra es de su autoría, en la que se muestra a dos niños acostados que visten ropa de invierno, chamarra, botas y gorro, mirando al cielo.

Uno fue pintado por el misterioso grafitero sobre unos garajes en Queen’s Mews, en el barrio de Bayswater.

El segundo mural decora una pared del rascacielos Centre Point, en pleno centro de la capital del Reino Unido.

En declaraciones a la cadena BBC, el artista Daniel Lloyd-Morgan interpretó esta nueva obra de Bansky como una llamada de atención hacia la problemática del sinhogarismo infantil.

"Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad", señaló Lloyd-Morgan, quien lamentó, no obstante, que la gente parece "ignorar" el mural.

"Es una zona concurrida. Es muy llamativo que la gente no se detenga. Pasan junto a personas sin hogar y no las ven tiradas en la calle. Es como si estuvieran observando las estrellas", como los niños del mural.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar

