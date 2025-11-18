'El Jalapeño', Una Taquería Mexicana en el Corazón de Roma, en Italia

Si son mexicanos y viven lejos de su país o si llevan muchos días fuera como turista, seguro han tenido un día en el que se sienten cansados de la comida local y lo darían todo... por ¡comer un taco!

Lina lleva 26 años en Roma. Es chef y empresaria. De su nostalgia por la comida mexicana surgió la idea de abrir una taquería, pero no en una calle céntrica de la ciudad, sino en un mercado de barrio. Se trata de El Jalapeño.

La comunidad, pues, o sea, es un oasis, vienen y super contentos, felices de que pueden tener este lugar que para ellos es fundamental, y los turistas mexicanos están cansados de pizza, pasta y dicen ¡qué bueno, ya necesitábamos un taquito, necesitábamos un poquito de maíz

Aquí vienen en una pausa del trabajo, a la hora de la comida o de la cena, para convivir con amigos con los que comparten la misma nostalgia.

Virginia es una joven mexicana que vive en Roma e ir a El Jalapeño la transporta a su hogar.

Para mí, es sentirme en casa, porque lo que mas se extraña, y estos son tacos que representan a México. Un pedacito de México en Roma

Una extraña en Roma

Al principio, los italianos que tienen los puestos en el mercado quedaron extrañados por la insólita iniciativa de Lina. Con el paso del tiempo, se volvieron los más aficionados a sus tacos, al igual que muchos italianos que descubrieron aquí los sabores de México. Es el caso de Davide, dueño del restaurante Mejo.

Claro que los he probado, son riquísimos. Además, hacen también unos cócteles buenísimos

Mientras que Floriana, la dueña de un puesto de quesos, se refirió así a la propuesta de Lina:

¡A mí, me da gusto, ha traído alegría a este lugar, es original!

Lina tuvo suerte porque en este barrio hay muchas congregaciones religiosas con una gran presencia de mexicanos y de latinoamericanos. Además, ¡contó con una gran aliada!

La Virgen de Guadalupe, en Roma

Para esta emprendedora mexicana llegó a un lugar donde hay gran afluencia de connacionales.

Estamos a doscientos metros de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe. Esta zona, en realidad, es la zona más mexicana, yo pienso, de toda Roma. Nunca me imaginé de caer en este lugar, yo creo que la Virgen ya lo tenía destinado

La taquería también cuenta con una tiendita donde se pueden adquirir productos mexicanos, otro antídoto para la nostalgia.

No podía faltar un trompo para tacos al pastor que en realidad es un trompo para tacos árabes, pero a Lina le ha funcionado.

