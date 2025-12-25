El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, No Dará Discurso sobre el Estado de la Nación

El Kremlin anunció que este año el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no pronunciará su discurso sobre el estado de la nación.

Anteriormente, el discurso al que Putin está obligado por la Constitución, solo se había cancelado en 2022 cuando comenzó la guerra en Ucrania.

"Este año no lo habrá (discurso sobre el estado de la nación)", declaró a la prensa Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin.

Aseguró que la intervención ante ambas cámaras del Parlamento ruso "tendrá lugar oportunamente".

Explicó que es una decisión del jefe de Estado y que se celebrará en cuanto el presidente Putin lo considere necesario.

Es una decisión del jefe de Estado, ya que es su discurso (...). Se celebrará en cuanto el presidente lo considere necesario, tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista de su agenda de trabajo

Jamás Putin había cancelado dicho discurso antes de la guerra, ni siquiera durante la pandemia del coronavirus.

Constitución

De acuerdo con la Constitución, el jefe del Estado debe dirigirse todos los años a ambas cámaras del Parlamento para informarles sobre la gestión del Estado, programas sociales, económicos, y planes para el año siguiente.

La semana pasada Putin si celebró la tradicional conferencia de prensa y respondió a las preguntas de la ciudadanía, ocasión en que mantuvo inalterables sus condiciones para la paz.

Con información de EFE

