'Estrangulador de Suffolk' y Cómo Un Error de la Policía le 'Permitió' Seguir Matando

Es uno de los asesinos en serie más repudiados en Gran Bretaña.

Se llama Steve Wright, apodado el Estrangulador de Suffolk, por la ciudad inglesa donde llevó a cabo sus crímenes: el asesinato de seis mujeres a principios de este siglo XXI.

Por años se pensó que había matado a cinco, pero acaba de ser encontrado culpable de terminar también con la vida de Victoria Hall, de solo 17 años, en 1999.

En su sentencia, el juez le dijo a Wright, ahora de 67 años, que morirá tras las rejas. Pero hay una historia que pudo haber salvado vidas.

No le hicieron caso

Emily Doherty, que nunca había hablado de su experiencia, estuvo a punto de ser secuestrada por el estrangulador cuando tenía 22 años.

Corrió, y escapó, y lo reportó a la policía. Pero no se le hizo caso, y Wright continuó matando por años.

La policía no me creyó en lo absoluto. Me dijeron: 'Ay, por favor, ¿cuánto bebiste esta noche?'

Esta mujer, ahora de casi 50 años, afirma que vive ahora con lo que se conoce como ‘la culpa del sobreviviente', ya que no puede evitar pensar: "¿por qué yo sobreviví y las demás no?".

Siente vergüenza y tiene pensamientos obsesivos de "fue mi culpa" o "pude hacer más para ayudar".

Lo hubieran atrapado antes

Expertos afirman que si la policía hubiera actuado de distinta forma, la historia podría haber sido diferente, como dice Harriet Wistrich, del Centro para la Justicia de las Mujeres.

Hubieran podido atrapar a este hombre mucho antes. Pero la policía descartó la evidencia tan importante que ella les había dado

La policía se ha disculpado con Emily Doherty, afirmando que hoy reaccionaría correctamente, y que con los adelantos tecnológicos, pondrían fin a un asesino como Steve Wright rápidamente.

Con información de Horacio Rocha Staines

