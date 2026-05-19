Absuelven a 2 Italianos por Agresión Sexual Contra la Esgrimista Mexicana Fernanda Herrera.

La Justicia italiana absolvió a dos esgrimistas acusados de haber agredido sexualmente a la mexicana Fernanda Herrera durante una concentración en la localidad de Chianciano Terme en agosto de 2023.



El Tribunal de Siena dictó la absolución de los dos deportistas, Emanuele Nardella y Jacopo Pucci, porque "los hechos no han sido probados".

La defensa de la denunciante ha avanzado que recurrirá y ella misma lo ha confirmado este martes en una entrevista en el diario La Repubblica: "No me detendré. Seguiré adelante con la cabeza alta porque no soy solo una víctima sino una guerrera", afirmó.

¿Cómo fue el caso?

Los hechos se remontan a la noche entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 cuando la denunciante, entonces de solo 17 años, de orígenes mexicanos pero que compite para Uzbekistán, participaba en una concentración internacional de esgrima en Chianciano.

La deportista denunció que fue violada repetidamente por dichos compañeros y, aunque aseguró no haber bebido ni fumado, alegó ante el juez que en sus análisis de sangre tras la denuncia había restos de alcohol y cannabis.

La fiscalía había pedido para los acusados la condena a cinco años y cuatro meses, aunque la petición fue desoída por el juez.

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Con información de EFE

ASJ