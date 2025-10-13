Hallan Uno de los Diamantes Más Grandes en Rusia: Peso y Pureza de la Piedra Preciosa

El gobernador de la región rusa de Arjánguelsk (norte), Alexandr Tsibulski, informó hoy, 13 de octubre de 2025, sobre el hallazgo de uno de los diamantes más grandes hallados en ese territorio.

Según el funcionario, citado por el diario Védomosti, se trata de uno de los diamantes más grandes extraídos en Rusia desde la caída de la URSS (Unión Soviética).

¿Cuál es el peso y pureza del diamante?

La joya fue encontrada en el yacimiento que lleva el nombre de Vladímir Grib y donde opera la empresa AGD Diamonds.

La piedra preciosa es de 340 quilates y las dimensiones son de 50 x 39,4 x 24,8 mm.

Los primeros exámenes hablan de la excepcionalidad del diamante de gran pureza y transparencia, indicaron en la compañía.

