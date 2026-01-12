Autoridades del cantón de Valais en Suiza ordenaron este lunes 12 de enero de 2026 tres meses de detención provisional para Jacques Moretti, el copropietario del bar 'Le Constellation', donde un incendio en Nochevieja causó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana.

El Tribunal de Medidas Coercitivas cantonal dictó esta medida ante el riesgo de fuga de Moretti.

También señaló la posibilidad de que más adelante el dueño del local nocturno sea puesto en libertad bajo fianza si la Fiscalía lo considerara, aunque hasta entonces se mantendría la detención provisional.

El dueño del establecimiento siniestrado fue detenido al término de una audiencia convocada por la Fiscalía dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia, mientras que su esposa Jessica Moretti, también copropietaria del local, pudo abandonar la sede judicial al término de los interrogatorios.

¿Qué investigan las autoridades de Suiza en bar Incendiado?

Jacques Moretti y su esposa son investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

¿Cuántos heridos dejó tragedia en Crans Montana?

En la tragedia de la estación alpina de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos eran menores de edad.

Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local

El propietario francés del bar que se incendió en Suiza, causando 40 muertos la noche del año nuevo, dijo a los investigadores que una "puerta de servicio" estaba bloqueada desde adentro.

Interrogado por la fiscalía de Valais, Jacques Moretti, uno de los dos dueños del bar Le Constellation en la estación suiza de esquí de Crans-Montana, dijo que cuando llegó al bar justo después del incendio "forzó esa puerta" pues estaba "bloqueada desde el interior".

Moretti, detenido provisionalmente afirmó ante los investigadores que se trataba de una "puerta de servicio" y que no estaba señalada "como salida de emergencia".

Clientes del bar incendiado afirman que no vieron salidas de emergencia

Varios clientes que estuvieron en el bar 'Le Constellation' poco antes del mortal incendio en Crans-Montana aseguraron a la policía que no vieron salidas de emergencia ni señales para encontrarlas. Asñi lo declaró a los investigadores una joven de 16 años.

Había mucha gente que intentaba salir por la pequeña puerta de entrada. No estoy segura de que hubiese una salida de emergencia en el sótano

Otro joven de 17 tenía una mesa en la primera planta pero bajó al sótano cinco minutos antes del incendio y admitió que le sorprendió "la falta de salidas de emergencia".

Tampoco estaban visibles las indicaciones para encontrar las vías de evacuación, admitió otro joven.

Este último había acudido a 'Le Constellation' con su novia, antigua camarera del bar que fue para ayudar a una amiga que trabajaba esa noche y que acabó falleciendo en el incendio.

