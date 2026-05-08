León XIV, Un Año de Rol Pastoral Marcado por la Disputa con Trump

Este 8 de mayo, el papa León XIV cumple un año como líder de la Iglesia católica, con el objetivo claro de tener un rol pastoral, de cercanía con su rebaño.

Ha denunciado las injusticias y sobre todo a los políticos que generan discordia y solo velan por los intereses de unos cuantos. Fue por ello que en el último tramo de este calendario, se enfrentó con Donald Trump.

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Horas antes de su aniversario, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el fin de distender la cada vez más distante relación con el gobierno de ese país.

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Las relaciones se tensaron entre Washington y la Santa Sede a partir de la guerra contra Irán, si bien ya se habían complicado desde la ofensiva de Israel sobre Gaza y la política antiinmigrante del inquilino de la Casa Blanca.

Mientras Trump lo ha llamado liberal y que apoya a Irán, el pontífice ha contestado: "Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad".

Esta afrenta mostró que el papa, quien se sigue comportando como un misionero de modales amables y reservado, es capaz de hacer frente a un mandatario como Trump.

Un año de aprendizaje

Más allá de la disputa con Donald Trump, quien celebró la llegada de Robert Prevost a la Silla de Pedro, León ha logrado darle al Vaticano cierta tranquilidad y algunos piensan que ha sanado las divisiones dentro de la Iglesia.

El papa se ha movido dentro de la fe, a gusto y acorde con su investidura, pero el mundo no se ha detenido y los problemas mundanos no desaparecen.

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En medio de su labor pastoral, la Iglesia sigue con las tensiones internas entre progresistas y tradicionalistas, los problemas financieros de la Santa Sede y los guerras en el mundo.

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Pero en este año de pontificado, León XIV ha demostrado que su objetivo de ser pastor de su rebaño no está peleado con su lado político para enfrentarse, cuando sea necesario, a ese mundo que lo envuelve.

Y lo hace, a diferencia de Francisco, de forma indirecta y siempre bajo los preceptos del Evangelio, lo que le da puntos en ambos polos donde se mueve: el religioso y el político.

No es para menos, desde ahí, puede construir puentes y es lo que León XIV quiere, aunque eso le pueda causar críticas, que como se ha visto, no lo han hecho recular, como lo hubiera hecho San Agustín.

El reto en este año que comienza parece ser el mismo: seguir con el papel evangelizador, intentar apaciguar las luchas internas de la Iglesia y seguir denunciando la maldad en el mundo.

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Con información de N+ y AP

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