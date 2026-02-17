Llegan a Ginebra para Diálogo sobre Paz, Enviados de Rusia y Ucrania

Una semana antes del cuarto aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, las delegaciones de ambos países estaban este martes en Ginebra para otra ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.

El presiente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que la delegación de su gobierno estaba en Suiza, y la agencia estatal de noticias rusa Tass informó que la delegación rusa también había llegado.

Se espera que las conversaciones, duren dos días y que comiencen más tarde en la jornada.

Según una persona familiarizada con las conversaciones, dijo a AP bajo anonimato que se prevén “duras” discusiones sobre el futuro del territorio ucraniano ocupado por Rusia, mientras el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump Jared Kushner, se sientan con las delegaciones.

Esto debido a que los funcionarios rusos insisten en que Ucrania ceda el control de su región oriental del Donbás.

Esta persona indicó que en Ginebra, los líderes militares de los tres países debatirán cómo funcionará la supervisión del alto el fuego y qué se necesita para implementarla.

Las expectativas de cualquier avance en las negociaciones más recientes son bajas, ya que aparentemente ninguna de las partes está preparada para ceder en sus posiciones sobre cuestiones territoriales clave, a pesar de que Estados Unidos puso un plazo para un acuerdo en junio.

Donald Trump

El presidente Donald Trump describió la reunión de Ginebra como "grandes conversaciones".

El lunes por la noche el mandatario dijo a los periodistas mientras volaba de regreso a Washington desde su casa en Florida:

Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápido

El general Alexus Grynkewich, comandante de las fuerzas militares de Estados Unidos -y de la OTAN- en Europa, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, asistirán a la reunión en Ginebra en representación de las fuerzas armadas de Estados Unidos y se reunirán con sus homólogos rusos y ucranianos, informó el coronel Martin O'Donnell, portavoz del comandante estadounidense.

AP

