Roban en el Museo de Louvre; Cierra este domingo 19 de octubre por causas "excepcionales".

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó este domingo 19 de octubre de un robo en el museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada.

"Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre", escribió la funcionaria en la red social X.

La pinacoteca más conocida del mundo anunció su cierre por "motivos excepcionales", pero no dio más detalles.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

¿Qué se robaron?

Según los primeros elementos filtrados a la prensa, lo ocurrido hacia las 9:45 horas (2:45 de CDMX) fue más bien un robo que un atraco, y los ladrones sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar.

BFMTV contó que un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre que está junto al río Sena, y donde se estaban realizando obras, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior.

Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.

La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos ha acudido también el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8.7 millones de personas el pasado año.

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ