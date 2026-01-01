Mensaje de Año Nuevo del Papa León XIV: "El Mundo No Se Salva Afilando Espadas"

El papa León XIV dijo que el mundo "no se salva afilando espadas", sino a través del perdón y "acogiendo a todos", durante la homilía de la primera misa del año 2026, que coincide con la 59ª Jornada Mundial de la Paz.

El pontífice aludió a San Agustín para enfatizar que uno de los rasgos fundamentales de Dios es la "total gratuidad de su amor", ya que se presenta en la forma de un recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.

Esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino más bien esforzándose incansablemente por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin cálculos y sin miedo

Este jueves, el papa celebró por primera vez el Año Nuevo, tras ser elegido en mayo pasado, y oficio en la basílica de San Pedro la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios.

Una nueva vida

Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica afirmó ante unos 5 mil fieles que el inicio de año es una oportunidad para que cada persona tenga una "vida nueva", donde el perdón sea central.

Es hermoso pensar así el año que comienza: como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón

Recomendó para este año, cuando concluya el Jubileo, el próximo 6 de enero, acercarse a la fe para abrazar la idea de paz "desarmada y desarmante" en beneficio de los más humildes.

Que este sea nuestro compromiso, nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana

