OMS Eleva los Casos Positivos por Hantavirus a 11, Asegura que Riesgo Sigue Siendo Bajo

Tedros Adhanom, director general de la OMS, elevó este martes a 11 el número de casos positivos asociados al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y afirmó que el riesgo sigue siendo bajo ya que todos los sospechosos y confirmados han sido aislados bajo una "estricta" supervisión médica para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior.

Tedros indicó en una rueda conjunta en Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez:

"Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor"

El director de la OMS aseguró que, aunque "la situación puede cambiar" y se puedan detectar en el futuro más casos, "sigue siendo bajo" el riesgo para la salud global ante este brote.

Además, la OMS recomienda a los países y a los pacientes una cuarentena de 42 días desde el 10 de mayo, y no desde el 6 como inicialmente se fijó, aunque depende de cada país el que sea obligatoria y la manera en que se realice.

Tedros, quien aseguró que por su parte han ubicado a todos los pasajeros que desembarcaron antes del crucero holandés, incluidos "los que bajaron en los lugares más remotos", y están siendo monitoreados, indicó que:

"Los países a los que se han repatriado los pasajeros son responsables ahora de supervisar y controlar la salud de esos pasajeros"

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Gestión de España

Destacó también la gestión de España en el manejo de la crisis, al ser el país que se ha encargado del desembarco y repatriación de los pasajeros del MV Hondius, que terminó el lunes en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Por su parte Sánchez aseguró que la operación para la repatriación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus "ha sido un éxito" y no ha tenido incidentes.

Informó de que se ha repatriado a más de 120 personas de diferentes nacionalidades a través de 10 vuelos especiales e insistió en que el operativo ha sido un éxito por el buen actuar de los 400 profesionales que han participado.

Y recalcó que ante los cuestionamientos de por qué España tenía que recibir al crucero con hantavirus, la pregunta correcta era:

“¿Por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas y por qué no vamos a ayudar a quien lo necesita si está en nuestra mano?"

Paciente español que dio positivo por hantavirus presenta síntomas

El Ministerio de Sanidad informó este martes que el pasajero español que dio positivo por hantavirus después de su repatriación a Madrid desde el crucero Hondius, presenta síntomas respiratorios y fiebre, aunque su estado es estable.

El paciente se encuentra aislado en un hospital militar de Madrid, al igual que los otros 13 españoles evacuados del crucero.

A todos se les realizó una prueba PCR y al inicio, solo uno dio positivo.

El Ministerio de Sanidad confirmó este martes los resultados provisionales adelantados en la noche del lunes: tanto el caso positivo, como los 13 negativos.

En un mensaje a los medios las autoridades sanitarias indicaron:

"El paciente que ayer dio positivo provisional ha sido confirmado como positivo por hantavirus"

El Ministerio había informado antes que el paciente afectado había "presentado febrícula y síntomas respiratorios, aunque en el momento actual se encuentra estable y sin empeoramiento clínico evidente".

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Con información de EFE y AFP

LECQ