Papa León XIV Reza en el Sitio Donde Atentaron contra Juan Pablo II Hace 45 Años

Antes de iniciar la audiencia general este miércoles, el papa León XIV rezó en el lugar de la plaza de San Pedro donde se produjo el atentado contra Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981.

"Hoy recordamos la memoria de la Virgen de Fátima. En este día hace 45 años se atentó contra la vida del papa Juan Pablo II y por esta razón he dedicado mi catequesis de hoy a la Virgen María", explicó el Pontífice.

Previo a la audiencia, el papa León XIV se acercó a la placa colocada en la plaza que lleva el escudo del pontífice polaco y que señala el punto preciso donde el 13 de mayo de 1981 recibió 3 balas durante el atentado.

Permaneció ahí unos minutos en oración y después se arrodilló para tocar el escudo de Karol Wojtyla.

Atentado

El atentado ocurrió ese día a las 17:19 horas, durante la audiencia semanal de Juan Pablo II, cuando estaba a bordo de un Jeep blanco y saludaba a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El Papa inmediatamente fue internado en el Policlínico Gemelli y sometido a una operación que duró cinco horas y media.

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Agresor

El agresor fue identificado como Mehmet Alì Agca, un terrorista turco de extrema derecha.

En uno de los primeros aniversarios del atentado, Karol Wojtyla, hizo incrustar una de las balas en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal.

Juan Pablo II, en la Navidad de 1983, se encontró con el agresor en prisión, quien dijo le pidió su perdón.

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Con información de EFE

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