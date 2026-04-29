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Patti Smith, 'la Madrina del Punk', Gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

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La nacida en Chicago, Estados Unidos, fue reconocida por su impacto en la contracultura y sus canciones palpitantes

Patti Smith, 'la Madrina del Punk', Gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Patti Smith fue reconocida por su espíritu contracultural y sus canciones palpitantes. Foto: Reuters | Archivo

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Patti Smith, artista y activista estadounidense, fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, por sus aportes en la música, la poesía y las artes visuales.

Conocida como La madrina del punk, Patricia Patti Lee Smith, quien además es cantante, compositora y escritora, logró colocarse entre las más influyentes de la música y acumular cinco décadas de carrera.

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Sus composiciones, que oscilan entre lo poético y lo musical, han generado títulos tan conocidos como Because the night, coescrito con Bruce Springsteen, o People have the power.

De acuerdo con el jurado, encarna "el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva" y ha plasmado la "rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes" e "iconos de la música popular de nuestro tiempo".

Admiradora de Rimbaud, Bob Dylan y García Lorca

Como admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan, y apasionada de Federico García Lorca, Smith ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos.

Su sello es la interpretación con una voz rota y una música con la energía de las bandas garage de rock de las finales de los sesenta. También es autora de varios poemarios y artista visual.

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Smith saltó a la fama con su álbum debut Horses, en 1975. En él propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk, y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la escena del rock.

El Princesa de Asturias de las Artes reconoce "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

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Con información de EFE y AFP

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