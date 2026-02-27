Perros Se Drogan Sin Saberlo con Marihuana o Hachís Que Jóvenes Tirar Cuando Aparece la Policía

Son fieles, inteligentes y, aunque tienen un gran olfato, si por algo se distinguen los perros no es precisamente por su exquisito paladar. Al mínimo descuido, son capaces de tragar cualquier cosa.

Hasta excrementos humanos. Su gusto escatológico está haciendo que en Madrid se incrementen los casos de lomitos intoxicados con drogas. Es una urgencia muy fácil de detectar.

Un costoso ocio nocturno hace que la fiesta de muchos jóvenes se traslade a áreas públicas. Sin baños a la mano, cualquier árbol o esquina se convierte en uno.

Video: Aumentan Casos de Perros Intoxicados por Ingerir Drogas en Parques de Madrid, España

En España, depende de la normativa municipal, pero en algunos jardines y parques públicos está permitido pasear al perro sin correa entre las 7 y 8 de la tarde y la 10:00 de la mañana.

Un auténtico festín para los perros que no solo encuentran heces. También restos de marihuana y hachís que los jóvenes dejan caer cuando aparece la policía.

Los síntomas se manifiestan a las pocas horas. Abraham Pasqual, veterinario Centro de Urgencias Reina Cristina, explica lo que sucede con los lomitos.

Se empiezan a tambalear. Hay ataxia, hay debilidad de las patas, las pupilas se dilatan, bradicardia, se orinan encima

¿Es bueno provocar el vómito?

Provocarles el vómito solo es útil tras la ingesta. Después, el tratamiento es conseguir acelerar la metabolización. Pasqual dice que se debe hacer diuresis y darles algo de carbón activo para absorber toxinas o drogas.

La mayoría de los casos se recuperan tras 24 horas. Aunque no siempre tiene final feliz.

La exposición de las mascotas a las drogas cada vez es más preocupante. España está entre los países con mayor consumo de psicotrópicos del mundo: 59 dosis por cada mil habitantes.

Y cada vez hay mayor consumo de psicoactivos, anfetaminas o éxtasis.

Historias recomendadas:

Con información de Yolanda Fernández

ICM