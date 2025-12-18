¿Qué Es la Polémica de los Ojos Rasgados Que Provocó Una Queja de Japón a Finlandia?

A finales de noviembre, Sarah Dzafce, elegida Miss Finlandia tres meses antes, subió una foto a la red social Jodel. En ella, aparece estirando sus ojos para darle forma rasgada.

No contenta con eso, la modelo escribió: "comiendo como chino". La imagen y el texto se viralizaron pronto y ello trajo consigo críticas, pues internautas consideraron su posteo como un gesto racista.

El hecho derivó en que Dzafce, quien compitió en Miss Universo en Tailandia, fuera despojada del título de belleza local y en su lugar quedara Tara Lehtonen, primera finalista en el concurso.

Políticos con ojos rasgados

El hecho se agravó porque tres políticos del ultraderechista partido de Verdaderos Finlandeses subieron imágenes de apoyo a la miss.

Se trata de los diputados Juho Eerola y Kaisa Garedew y el eurodiputado Sebastian Tynkkynen, quienes también usaron sus manos para rasgar sus ojos.

La polémica llegó al Parlamento finlandés, donde el lunes todos los partidos, excepto el antes mencionado, criticaron la actitud de los tres legisladores y los acusaron de dañar la reputación del país.

Petteri Orpo, primer ministro finlandés, se disculpó el miércoles públicamente por lo sucedido y se comprometió a luchar contra el racismo.

La declaración fue publicada en redes sociales por la nación nórdica en Japón, Corea del Sur y China, como una medida para evitar que el caso siguiera escalando.

Japón se queja

Por su parte, el gobierno japonés exigió el jueves a las autoridades de la nación europea una "respuesta apropiada" ante el escándalo racista.

"Hemos enviado un mensaje de preocupación (al gobierno finlandés) y esperamos que dé una respuesta apropiada" al escándalo, dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara.

Con información de EFE

