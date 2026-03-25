¿Qué Enfermedad Padece Noelia Castillo Ramos, Joven que Pidió la Eutanasia a sus 25 Años?

El caso de Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años que está por recibir la eutanasia en España, ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas. Será este jueves 26 de marzo cuando reciba este procedimiento que ella misma solicitó al verse agravada su salud.

Su familia, y en especial su padre y su hermana, se opusieron durante un largo tiempo a que Noelia recibiera la muerte asistida. "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", dijo en una entrevista para la cadena Antena3.

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No obstante, recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar la eutanasia de la joven tal y como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna.

La batalla ante la justicia comenzó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó suspenderla de forma cautelar.

El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre, representado por la Asociación Abogados Cristianos, volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia.

¿Qué enfermedad padece Noelia Castillo?

Originaria de Barcelona, España, la joven fue víctima en 2022 de una agresión sexual múltiple, lo que días después la llevó a intentar atentar contra su vida lanzándose desde el quinto piso de un edificio, según sus propias declaraciones.

Como resultado de este incidente, Noelia sufrió una lesión medular irreversible que la dejó parapléjica, que, aunada a una situación familiar compleja agravada por el divorcio de sus padres, lo que desembocó en problemas de salud mental.

En 2024, Castillo Ramos solicitó formalmente acceder a la eutanasia luego de años de deterioro progresivo.

Con información de: EFE

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