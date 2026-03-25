Audiencia de Nicolás Maduro: ¿A qué Hora y Dónde Será la Comparecencia de Mañana en EUA?

Nicolás Maduro se presenta ante una Corte de Estados Unidos, luego de que el pasado 3 de enero fuera detenido y derrocado mediante la Operación Resolución Absoluta que lideró Estados Unidos.

Su esposa Cilia Flores, de 69 años, igualmente deberá presentarse ante el tribunal. ambos se encuentran recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en el sur de Nueva York.

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¿Cuándo se presentará ante la Corte Nicolás Maduro?

La audiencia de Nicolás Maduro se presentará este jueves 26 de marzo 2026 a las 11:00 horas ante una Corte de Brooklyn en Nueva York.

Se trata de la segunda audiencia del expresidente de Venezuela. Su primera audiencia se realizó el 5 de enero, dos días después de su detención en Caracas en el marco de la Operación Resolución Absoluta, operación militar liderada por Donald Trump.

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En su primera audiencia, Maduro se declaró no culpable y dijo ser un "prisionero de guerra". En esa audiencia también compareció su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró no culpable.

Esta segunda audiencia se tenía prevista para el 17 de marzo, pero se trasladó para mañana debido a que la defensa de Maduro presentó una solicitud debido a que la fiscalía señaló que había "problemas de planificación y logística".

¿De qué se le acusa a Nicolás Maduro en EUA?

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de armas de guerra

Los abogados del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitan a un tribunal federal estadounidense que desestime la causa penal en su contra, argumentando que Washington ha violado sus derechos constitucionales al bloquear el acceso a los fondos necesarios para su defensa.

Barry Pollack, un destacado abogado de Washington, entre cuyos clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue el único abogado que acompañó a Maduro en su comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan el 5 de enero.



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