Derrame de Petróleo en Golfo de México: Habitantes de Tabasco y Veracruz Detectan los Puntos Afectados

Hasta el día de hoy, un derrame de petróleo en el Golfo de México ha causado afectaciones a lo largo de 630 kilómetros de las costas mexicanas entre Tabasco y Veracruz. Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, conversó con Leo Zuckermann en la Hora de Opinar de N+.

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La experta habló del daño ambiental, de cómo el derrame de petróleo está afectando a las familias, la salud de las comunidades y a la fauna. También dio a conocer que a través del sitio Red Corredor Arrecifal del Golfo de México se han documentado los daños por el derrame, todo con fotos y videos, tomados por los propios habitantes de las comunidades afectadas.

Mapa de zonas afectadas por derrame de petróleo en México. Foto: Corredorarrecifaldelgolfo

Se ha creado un mapa donde se han identificado al menos 51 sitios desde Paraíso, Tabasco, al norte de Veracruz, en donde se asegura que ya se contaminaron playas y ecosistemas clave como:

Arrecifes

Laguna del Ostión en el municipio de Pajapan, Veracruz

Manglares

A Ornela Garelli, de Greenpeace México, le preocupa que dicha contaminación afecta ecosistemas vitales, no solamente por la amplia biodiversidad, “sino por los servicios ecosistémicos que brindan a la gente”. Por ejemplo, que los arrecifes y manglares protegen ante impactos de eventos climáticos extremos como huracanes, asegura.

¿Qué impacto tiene el petróleo en el mar y en las playas?

De acuerdo con expertos, los dispersores químicos pueden ocasionar que el petróleo se hunda y esto afecta ecosistemas clave del fondo marino. Ante este hecho, los pobladores de las zonas afectadas han documentado afectaciones en manatíes, delfines, patos y pelicanos, detalló Ornela Garelli, de Greenpeace México.

Lamentó que en abril comienza la temporada de anidación de tortugas de cinco especies y llegan a las costas de Veracruz y Tabasco, ante pleno derrame de crudo en la zona, advierte que los impactos que ya se tienen pueden ser mayores.

Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, 25 marzo de 2026. Foto: N+

¿Quién es el responsable de esto?

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Petróleos Mexicanos (Pemex) no es responsable, pero, según cifras que ha documentado Greenpeace México, entre 2008 y 2024 se habrían registrado al menos mil 146 puntos de contaminación por hidrocarburos.

“Muchos de estos derrames se deben a infraestructura que no han recibido mantenimiento, que ya llegó al final de su vida útil y se sigue utilizando. Viene semana Santa y las comunidades afectadas viven del turismo y lo padecerán en sus ingresos”, consideró.

¿Tiene solución?

El mapa arrecifal creado por habitantes de zonas afectadas por derrame de Tabasco a Veracruz detalla que, de los 51 puntos identificados con daños, en al menos en 26 de ellos, “no hay actividades de limpieza y en muchos otros no son las autoridades que limpian sino la comunidad”.

“Aquí entran implicaciones para la salud de las personas, ellas hacen un llamado porque no tienen guantes, botas ni equipo especial para limpiar petróleo en las playas”, expresó Ornela Garelli, de Greenpeace México.

Además, mencionó la experta en medio ambiente, que también se han reportado casos de intoxicación por consumir alimentos contaminados que podrían ser por el derrame de crudo, y que los efectos a la salud de esta gente serían a largo plazo, “porque podría tener implicaciones en enfermedades como cáncer”, consideró.

México recoge 128 toneladas de residuos y da ayuda para afectados por derrame

El Gobierno de México anunció este miércoles 25 de marzo de 2026 más de 35 millones de pesos en apoyos económicos y técnicos para mitigar las afectaciones por la presencia de hidrocarburos en la costa del Golfo de México, donde se han recolectado 128 toneladas de residuos, mientras sigue sin identificar el origen del derrame de hace casi un mes.

En un comunicado, las autoridades señalaron que autoridades federales mantienen labores integrales para atender la contingencia, que inició el pasado 1 de marzo. De igual modo detallaron que, a la fecha, se han retirado alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral, y se ha logrado confinar la dispersión en puntos estratégicos para evitar la propagación hacia ecosistemas sensibles.

Entre los apoyos anunciados están la destinación de combustible al municipio de Pajapan, con un suministro de 100 mil litros valorados en más de 20 millones de pesos y 15 millones de pesos adicionales del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para la adquisición de artes de pesca para cooperativas y pescadores afectados.

Investigación sobre origen del hidrocarburo derramado en el Golfo

Asimismo, detallaron que los trabajos de limpieza se concentran en costas de Veracruz y Tabasco, en el sureste de México, donde brigadas interinstitucionales realizan limpieza de playas, manglares y cuerpos de agua afectados por hidrocarburo.

También aseguraron que mantienen una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo derramado en el Golfo, con el uso de imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México, además de monitoreo de corrientes marinas y revisión de infraestructura marítima y portuaria.

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Con información de N+

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