Rescate en el Metro: Video del Momento en que Hombre Cae a las Vías y lo Salvan

Un hecho inusual se registró en el Metro: Usuarios se convirtieron en héroes al salvar a un hombre que cayó a las vías. Aquí te contamos qué pasó en los andenes.

¿Qué pasó en el Metro?

Los hechos ocurrieron en el Metro de Barcelona, en España, donde uno de los usuarios deambulaba, presuntamente desorientado, en uno de los andenes, por lo que cayó a las vías.

De inmediato, las personas que se percataron del accidente corrieron para rescatarlo.

Al menos dos usuarios del Metro y una agente del cuerpo de policía de los Mossos de Cataluña -quien estaba fuera de servicio- no dudaron en hacer todo lo posible para salvar la vida del hombre que cayó a las vías.

Noticia relacionada: Video: Momento Exacto de "Avalancha Humana" en Escaleras de Línea 9 del Metro que Dejó 12 Heridos

Video del rescate en el Metro

Posteriormente, los Mossos d'Esquadra publicaron en sus redes sociales el video del momento en que el hombre cayó y fue rescatado.

La corporación policial destacó la acción de Feli, la policía que con la ayuda de varias personas salvaron al hombre.

Feli, moza fuera de servicio, no lo dudó ni un segundo: bajó a las vías junto a otras personas para rescatarlo.

Un home cau a les vies del #metrobcn i la Feli, mossa fora de servei, no ho va dubtar ni un segon: va baixar a les vies juntament amb altres persones per rescatar-lo.



També va ser molt important la utilització de l'intèrfon SOS de @TMB_Barcelona.#SomMossos pic.twitter.com/8lHZAvuuYL — Mossos (@mossos) December 12, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

​​​​Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT