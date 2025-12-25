Rey Carlos III Llama a la Compasión y Reconciliación en su Mensaje Navideño 2025

El rey Carlos III pronunció este jueves su tradicional discurso de Navidad desde la Abadía de Westminster en Londres, donde destacó los valores de compasión y reconciliación en un contexto de división mundial.

El monarca de 77 años grabó su mensaje desde este emblemático sitio de la monarquía británica, eligiendo como eje central de su alocución el Año de Jubileo de la Iglesia católica, celebrado bajo el tema "Peregrinos de la esperanza".

El rey Carlos III destacó los valores de "compasión y reconciliación" en tiempos de división en el mundo, en su tradicional discurso de Navidad difundido este jueves desde el Reino Unido.



En su intervención, Carlos III se refirió a su visita al Vaticano en octubre pasado, donde oró con el papa León XIV, un gesto que describió como un "momento histórico de unidad espiritual" sin precedentes desde el cisma anglicano en el siglo XVI.

El rey, quien es gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, reflexionó sobre el concepto de peregrinación para el mundo contemporáneo.

La palabra peregrinación es menos empleada hoy, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno, y especialmente en Navidad: se trata de avanzar hacia el futuro pero al mismo tiempo regresando al pasado para recordar y sacar lecciones

Otros temas en el discurso del Rey Carlos

El discurso también incluyó referencias al 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, destacando el valor y sacrificio de los militares y la manera en que las comunidades se congregaron ante ese conflicto. Según el monarca, estos valores dieron forma al país y a la Commonwealth.

Carlos III caracterizó la época actual como "incierta" y señaló que el mundo parece girar cada vez más rápido. Sin embargo, expresó que con la gran diversidad de comunidades es posible encontrar la fuerza para lograr que el bien triunfe sobre el mal.

El rey hizo alusión al ataque a la sinagoga de Manchester ocurrido a comienzos de octubre, que causó dos muertos.

Me parece que debemos apreciar los valores de compasión y reconciliación

Sobre el diálogo interreligioso, tema que ha sido de su interés permanente, el monarca señaló que al reunirse con personas de diferentes religiones encuentra alentador escuchar todo lo que tienen en común: un deseo compartido de paz y un profundo respeto por toda vida.

El discurso no incluyó menciones sobre su tratamiento contra el cáncer, que según información previa será reducido en 2026, ni sobre su hermano Andrés, a quien retiró todos sus títulos en noviembre.

Con información de AFP.

