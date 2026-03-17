Suben Concentraciones de Ketamina y Cocaína en las Aguas Residuales de Europa

Las concentraciones de ketamina y cocaína se incrementaron en las aguas residuales en 2025. Por otro lado, la droga sintética MDMA presentó un “marcado descenso”, según un nuevo informe de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA, por sus siglas en inglés).

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Analizan presencia de drogas en aguas residuales de Europa

El estudio, presentado el martes 17 de marzo, analizó las aguas residuales de 115 ciudades de 25 países (23 de la Unión Europea, Noruega y Turquía). Lorraine Nolan, directora ejecutiva de EUDA, señaló en un comunicado:

“Las aguas residuales de Europa cuentan la historia de un fenómeno de las drogas que está muy extendido, variado y en constante flujo”.

Además, alertó por los “constantes signos de aumento” en las concentraciones detectadas de cocaína y ketamina.

Bajan concentraciones de MDMA, pero suben las de cocaína y ketamina

En el caso de este anestésico, su presencia aumentó un 41% interanual en aguas de desecho en las 66 ciudades con datos de 2024 y 2025. Las mayores concentraciones de este fármaco sintético se detectaron en localidades de Bélgica, Alemania y los Países Bajos.

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Por su parte, la concentración de cocaína hallada en el sistema de alcantarillado creció casi un 22% interanual en el mismo periodo. España, Bélgica y los Países Bajos registraron los mayores niveles.

Entre las ciudades españolas consideradas en el estudio, Barcelona fue la que registró el mayor aumento, con un crecimiento interanual del 185%, seguida de Lérida, también en Cataluña, con una variación del 125%.

En cambio, la droga que presentó una disminución fue el MDMA. La concentración de esta droga sintética disminuyó el 16% en 78 ciudades. Las mayores concentraciones de este estimulante se registraron en Bélgica, España, Países Bajos y Eslovenia, mientras que los principales descensos se registraron en Alemania, Austria y Eslovenia.

La marihuana es considerada como la droga más consumida de Europa. No obstante, la sustancia con 24 millones de consumidores en el continente mostró tendencias divergentes.

Cabe destacar que las principales concentraciones de drogas se detectaron los fines de semana. En sábados y domingos, las concentraciones de cocaína crecían en un 75%.

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Con información de EFE