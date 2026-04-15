Tiroteo en Colegio en Turquía Deja Varios Muertos y Heridos

De acuerdo con autoridades al menos 4 personas murieron y varias han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de otro centro escolar hirió ayer a 16 personas antes de quitarse la vida.

El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, informó que un profesor y tres alumnos, murieron en el ataque.

Agresor

Las autoridades locales informaron que el agresor, un alumno del colegio, de 14 años de edad, murió también durante el ataque.

Uyar indicó que el atacante utilizó armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.

Heridos

Las autoridades indicaron que 20 personas resultaron heridas.

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Con información de EFE

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